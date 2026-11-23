Son dakika Erzurum'da deprem mi oldu? Az önce deprem Erzurum'da nerede oldu? Erzurum deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 23 Kasım 2026
23.11.2026 20:40
NTV
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Tarih-saat 23 Kasım 2026 20:22 itibariyle Çat (Erzurum) 3.9 şiddetinde bir deprem olmuştur.
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Erzurum AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Çat (Erzurum)
|23 Kasım 2026 20:22
|39.6797
|40.6740
|7.00
|3.90
|Pasinler (Erzurum)
|23 Kasım 2026 05:30
|40.0303
|41.4558
|7.00
|1.70
|Yakutiye (Erzurum)
|23 Kasım 2026 03:35
|39.9902
|41.3338
|7.00
|0.90