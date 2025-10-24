Son dakika Erzurum'da deprem mi oldu? Az önce deprem Erzurum'da nerede oldu? Erzurum deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Ekim 2025

Tarih-saat 24 Ekim 2025 06:07:20 itibariyle Palandöken () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Erzurum AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Palandöken (Erzurum) 06:07:20 24-10-2025 39,80917 41,07194 9,93 3,5
Aşkale (Erzurum) 02:28:07 24-10-2025 40,065 40,70333 7 1,4
Horasan (Erzurum) 21:32:56 23-10-2025 39,91944 42,27417 16,61 1,9
CAYIRBEYLI-KARAYAZI (ERZURUM) REVIZE01 (2025.10.23 21:32:56) 21:32:56 23-10-2025 39,804 42,2062 4,3 1,8
Şenkaya (Erzurum) 16:38:54 21-10-2025 40,51778 42,37806 7,01 2,4
Aşkale (Erzurum) 04:24:39 21-10-2025 39,93917 40,77778 7 0,9
Şenkaya (Erzurum) 01:26:43 21-10-2025 40,49139 42,35667 6,71 1,1
TUTENOCAK-SENKAYA (ERZURUM) 01:26:43 21-10-2025 40,527 42,3593 17,2 1,6
SUNAK-PASINLER (ERZURUM) 21:49:01 19-10-2025 39,9295 41,7688 5,1 1,8
Pasinler (Erzurum) 21:49:01 19-10-2025 39,89028 41,79167 5,26 1,9
Şenkaya (Erzurum) 16:33:27 17-10-2025 40,75167 42,45667 7 1,5
Palandöken (Erzurum) 15:11:50 15-10-2025 39,81028 41,06583 9,37 1,6
Tekman (Erzurum) 22:32:01 14-10-2025 39,68583 41,28 6,99 1,8
TOPTEPE-TEKMAN (ERZURUM) 22:32:00 14-10-2025 39,6122 41,2575 9,1 1,9
KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM) 09:12:28 12-10-2025 40,0285 41,3942 9,2 2,1
Pasinler (Erzurum) 09:12:27 12-10-2025 40,01556 41,46361 7,13 1,8
Aşkale (Erzurum) 09:18:47 11-10-2025 39,96667 40,71528 7 1,4
GELINKAYA-AZIZIYE (ERZURUM) 09:18:43 11-10-2025 40,0198 40,922 14,3 2,4
Aşkale (Erzurum) 10:04:21 10-10-2025 40,02667 40,6825 6,94 1,9
BUYUKGECIT-ASKALE (ERZURUM) 10:04:19 10-10-2025 39,9902 40,799 5 2,2
Aziziye (Erzurum) 08:58:06 10-10-2025 40,02361 40,925 7 1,3
Şenkaya (Erzurum) 02:41:47 28-09-2025 40,54167 42,52278 7 1,3
DOGANKOY-SENKAYA (ERZURUM) 23:33:40 27-09-2025 40,6095 42,4595 5 2,1
ESENCE-SENKAYA (ERZURUM) 19:15:39 27-09-2025 40,6052 42,5352 3,8 3,9
Yakutiye (Erzurum) 21:27:16 26-09-2025 40,055 41,12222 7 1,2
Pasinler (Erzurum) 16:36:46 26-09-2025 39,93694 41,49333 1,84 1,8
Köprüköy (Erzurum) 12:23:24 26-09-2025 39,81806 41,98889 7 1,5
Oltu (Erzurum) 11:17:31 26-09-2025 40,47444 42,07667 7 1,1
Aşkale (Erzurum) 12:11:25 25-09-2025 39,925 40,83472 7 2,3
Aşkale (Erzurum) 11:29:34 25-09-2025 39,93194 40,865 7 4,4
KANDILLI-ASKALE (ERZURUM) 11:29:32 25-09-2025 39,9215 40,836 3,2 4,4
Köprüköy (Erzurum) 23:25:25 24-09-2025 39,80694 41,93639 6,82 1,5
MESCITLI-KOPRUKOY (ERZURUM) 23:25:23 24-09-2025 39,7665 41,7892 22,1 1,5
Köprüköy (Erzurum) 02:48:01 23-09-2025 39,815 41,83333 6,35 0,9
Horasan (Erzurum) 12:13:15 21-09-2025 40,07694 41,95778 8,15 1,4
Horasan (Erzurum) 22:23:29 20-09-2025 40,11472 41,9675 5,64 1,9
KUCUKKONAK-HORASAN (ERZURUM) 22:23:28 20-09-2025 40,1155 41,9803 8,7 2
Horasan (Erzurum) 22:10:17 20-09-2025 40,09778 41,99972 7 2,3
HIZARDERE-HORASAN (ERZURUM) 22:10:16 20-09-2025 40,1222 41,9365 5 2,3
KARABIYIK-HORASAN (ERZURUM) 08:26:19 20-09-2025 40,1383 41,9358 5 2,9
Aziziye (Erzurum) 16:23:59 19-09-2025 39,87667 41,02472 7 2
Karaçoban (Erzurum) 14:56:50 17-09-2025 39,28444 42,00306 22,51 2,7
AKKAVAK-KARACOBAN (ERZURUM) 14:56:50 17-09-2025 39,288 42,0112 16 2,5
Karaçoban (Erzurum) 14:50:20 17-09-2025 39,28306 41,99472 6,76 1,6
Palandöken (Erzurum) 08:59:19 17-09-2025 39,80667 41,25 7,9 1,3
Tekman (Erzurum) 23:02:12 15-09-2025 39,67111 41,29278 7,68 1,5
Aşkale (Erzurum) 17:01:51 15-09-2025 39,94111 40,83944 7,02 2,1
KANDILLI-ASKALE (ERZURUM) 17:01:50 15-09-2025 39,89 40,8703 9 2,4
Aziziye (Erzurum) 22:42:07 13-09-2025 39,98972 41,16111 15,87 1,7
Köprüköy (Erzurum) 12:25:33 13-09-2025 39,90194 41,94139 7 1,8
