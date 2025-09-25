Son dakika Erzurum'da deprem mi oldu? Az önce deprem Erzurum'da nerede oldu? Erzurum deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Eylül 2025
Son dakika Erzurum deprem haberleri..Erzurum'da deprem mi oldu? Az önce deprem Erzurum'da nerede oldu? Erzurum Kandilli ve AFAD son depremler.. 25 Eylül 2025 Erzurum deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Erzurum'da? Erzurum son deprem büyüklüğü ne kadar? Erzurum'da ve Erzurum yakınındaki depremler nelerdir? Erzurum'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Erzurum canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Erzurum deprem haberleri.. Erzurum'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Erzurum'da deprem mi oldu? Deprem Erzurum'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Erzurum'da nerede deprem oldu? Erzurum deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
Son dakika Erzurum deprem haberleri 25 Eylül 2025..Erzurum AFAD son depremler ve Erzurum Kandilli son dakika deprem listesi..
|Erzurum AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Aşkale (Erzurum)
|11:29:34 25-09-2025
|39,93194
|40,865
|7
|4,4
|Köprüköy (Erzurum)
|23:25:25 24-09-2025
|39,80694
|41,93639
|6,82
|1,5
|MESCITLI-KOPRUKOY (ERZURUM)
|23:25:23 24-09-2025
|39,7665
|41,7892
|22,1
|1,5
|Köprüköy (Erzurum)
|02:48:01 23-09-2025
|39,815
|41,83333
|6,35
|0,9
|Horasan (Erzurum)
|12:13:15 21-09-2025
|40,07694
|41,95778
|8,15
|1,4
|Horasan (Erzurum)
|22:23:29 20-09-2025
|40,11472
|41,9675
|5,64
|1,9
|KUCUKKONAK-HORASAN (ERZURUM)
|22:23:28 20-09-2025
|40,1155
|41,9803
|8,7
|2
|Horasan (Erzurum)
|22:10:17 20-09-2025
|40,09778
|41,99972
|7
|2,3
|HIZARDERE-HORASAN (ERZURUM)
|22:10:16 20-09-2025
|40,1222
|41,9365
|5
|2,3
|KARABIYIK-HORASAN (ERZURUM)
|08:26:19 20-09-2025
|40,1383
|41,9358
|5
|2,9
|Aziziye (Erzurum)
|16:23:59 19-09-2025
|39,87667
|41,02472
|7
|2
|Karaçoban (Erzurum)
|14:56:50 17-09-2025
|39,28444
|42,00306
|22,51
|2,7
|AKKAVAK-KARACOBAN (ERZURUM)
|14:56:50 17-09-2025
|39,288
|42,0112
|16
|2,5
|Karaçoban (Erzurum)
|14:50:20 17-09-2025
|39,28306
|41,99472
|6,76
|1,6
|Palandöken (Erzurum)
|08:59:19 17-09-2025
|39,80667
|41,25
|7,9
|1,3
|Tekman (Erzurum)
|23:02:12 15-09-2025
|39,67111
|41,29278
|7,68
|1,5
|Aşkale (Erzurum)
|17:01:51 15-09-2025
|39,94111
|40,83944
|7,02
|2,1
|KANDILLI-ASKALE (ERZURUM)
|17:01:50 15-09-2025
|39,89
|40,8703
|9
|2,4
|Aziziye (Erzurum)
|22:42:07 13-09-2025
|39,98972
|41,16111
|15,87
|1,7
|Köprüköy (Erzurum)
|12:25:33 13-09-2025
|39,90194
|41,94139
|7
|1,8
|AYYILDIZ-OLTU (ERZURUM)
|12:25:24 13-09-2025
|40,4477
|42,0362
|12,7
|1,5
|Oltu (Erzurum)
|07:20:10 13-09-2025
|40,40889
|42,01778
|5,35
|1,4
|Horasan (Erzurum)
|19:25:04 12-09-2025
|40,18861
|42,1575
|7
|1,7
|Köprüköy (Erzurum)
|02:47:06 10-09-2025
|39,83806
|41,94111
|14,36
|2,2
|GUZELHISAR-KOPRUKOY (ERZURUM)
|02:47:04 10-09-2025
|39,7992
|41,9847
|1,8
|2,3
|SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM)
|19:22:19 09-09-2025
|39,7877
|41,864
|5
|2,3
|Köprüköy (Erzurum)
|19:22:19 09-09-2025
|39,80639
|41,94194
|15,77
|2,3
|Köprüköy (Erzurum)
|14:02:50 09-09-2025
|39,93611
|42,00972
|7
|2,3
|TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM)
|14:02:50 09-09-2025
|39,7902
|41,9242
|8,5
|2,1
|UGUMU-PASINLER (ERZURUM)
|14:00:30 09-09-2025
|40,0137
|41,7322
|37,7
|1,8
|Oltu (Erzurum)
|14:00:28 09-09-2025
|40,49528
|41,92083
|7
|2,2
|Köprüköy (Erzurum)
|13:55:07 09-09-2025
|39,80222
|41,95944
|6,87
|3
|TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM)
|13:55:06 09-09-2025
|39,7878
|41,9558
|1,1
|2,9
|Karayazı (Erzurum)
|13:41:08 09-09-2025
|39,60222
|41,95639
|7,56
|2,2
|ATAKOY-KOPRUKOY (ERZURUM)
|13:41:06 09-09-2025
|39,7093
|41,8072
|11,8
|2,1
|Köprüköy (Erzurum)
|13:31:36 09-09-2025
|39,80556
|41,97028
|6,96
|2,4
|KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM) REVIZE01 (2025.09.09 13:31:36)
|13:31:36 09-09-2025
|39,8325
|41,8492
|6,9
|2,1
|Oltu (Erzurum)
|09:48:28 09-09-2025
|40,49389
|41,92806
|7
|2
|Tortum (Erzurum)
|04:37:10 07-09-2025
|40,41
|41,59556
|10,17
|1,4
|AKSU-TORTUM (ERZURUM)
|04:37:09 07-09-2025
|40,412
|41,5897
|7,3
|1,7
|Şenkaya (Erzurum)
|19:13:34 05-09-2025
|40,66806
|42,42139
|7,04
|1,5
|Şenkaya (Erzurum)
|19:01:47 05-09-2025
|40,66528
|42,41833
|7
|2,3
|NISANTASI-SENKAYA (ERZURUM)
|19:01:46 05-09-2025
|40,686
|42,375
|5,7
|2,1
|Yakutiye (Erzurum)
|02:31:50 05-09-2025
|40,2225
|41,34028
|7
|0,8
|Olur (Erzurum)
|01:27:48 05-09-2025
|40,87667
|41,8675
|6,76
|0,7
|Olur (Erzurum)
|01:22:35 05-09-2025
|40,86861
|41,88333
|6,8
|0,8
|Pasinler (Erzurum)
|21:03:50 03-09-2025
|39,79083
|41,615
|7
|1,3
|Hınıs (Erzurum)
|00:14:12 02-09-2025
|39,24417
|41,64833
|8,31
|1,4
|Şenkaya (Erzurum)
|07:54:20 01-09-2025
|40,39389
|42,28417
|7
|1,2
|Aşkale (Erzurum)
|02:12:14 01-09-2025
|39,99361
|40,60611
|7,37
|0,9
