Son dakika Erzurum'da deprem mi oldu? Az önce deprem Erzurum'da nerede oldu? Erzurum deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Eylül 2025

Tarih-saat 25 Eylül 2025 11:29:34 itibariyle Aşkale () 4,4 şiddetinde bir olmuştur.

Erzurum AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Aşkale (Erzurum) 11:29:34 25-09-2025 39,93194 40,865 7 4,4
Köprüköy (Erzurum) 23:25:25 24-09-2025 39,80694 41,93639 6,82 1,5
MESCITLI-KOPRUKOY (ERZURUM) 23:25:23 24-09-2025 39,7665 41,7892 22,1 1,5
Köprüköy (Erzurum) 02:48:01 23-09-2025 39,815 41,83333 6,35 0,9
Horasan (Erzurum) 12:13:15 21-09-2025 40,07694 41,95778 8,15 1,4
Horasan (Erzurum) 22:23:29 20-09-2025 40,11472 41,9675 5,64 1,9
KUCUKKONAK-HORASAN (ERZURUM) 22:23:28 20-09-2025 40,1155 41,9803 8,7 2
Horasan (Erzurum) 22:10:17 20-09-2025 40,09778 41,99972 7 2,3
HIZARDERE-HORASAN (ERZURUM) 22:10:16 20-09-2025 40,1222 41,9365 5 2,3
KARABIYIK-HORASAN (ERZURUM) 08:26:19 20-09-2025 40,1383 41,9358 5 2,9
Aziziye (Erzurum) 16:23:59 19-09-2025 39,87667 41,02472 7 2
Karaçoban (Erzurum) 14:56:50 17-09-2025 39,28444 42,00306 22,51 2,7
AKKAVAK-KARACOBAN (ERZURUM) 14:56:50 17-09-2025 39,288 42,0112 16 2,5
Karaçoban (Erzurum) 14:50:20 17-09-2025 39,28306 41,99472 6,76 1,6
Palandöken (Erzurum) 08:59:19 17-09-2025 39,80667 41,25 7,9 1,3
Tekman (Erzurum) 23:02:12 15-09-2025 39,67111 41,29278 7,68 1,5
Aşkale (Erzurum) 17:01:51 15-09-2025 39,94111 40,83944 7,02 2,1
KANDILLI-ASKALE (ERZURUM) 17:01:50 15-09-2025 39,89 40,8703 9 2,4
Aziziye (Erzurum) 22:42:07 13-09-2025 39,98972 41,16111 15,87 1,7
Köprüköy (Erzurum) 12:25:33 13-09-2025 39,90194 41,94139 7 1,8
AYYILDIZ-OLTU (ERZURUM) 12:25:24 13-09-2025 40,4477 42,0362 12,7 1,5
Oltu (Erzurum) 07:20:10 13-09-2025 40,40889 42,01778 5,35 1,4
Horasan (Erzurum) 19:25:04 12-09-2025 40,18861 42,1575 7 1,7
Köprüköy (Erzurum) 02:47:06 10-09-2025 39,83806 41,94111 14,36 2,2
GUZELHISAR-KOPRUKOY (ERZURUM) 02:47:04 10-09-2025 39,7992 41,9847 1,8 2,3
SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM) 19:22:19 09-09-2025 39,7877 41,864 5 2,3
Köprüköy (Erzurum) 19:22:19 09-09-2025 39,80639 41,94194 15,77 2,3
Köprüköy (Erzurum) 14:02:50 09-09-2025 39,93611 42,00972 7 2,3
TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) 14:02:50 09-09-2025 39,7902 41,9242 8,5 2,1
UGUMU-PASINLER (ERZURUM) 14:00:30 09-09-2025 40,0137 41,7322 37,7 1,8
Oltu (Erzurum) 14:00:28 09-09-2025 40,49528 41,92083 7 2,2
Köprüköy (Erzurum) 13:55:07 09-09-2025 39,80222 41,95944 6,87 3
TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) 13:55:06 09-09-2025 39,7878 41,9558 1,1 2,9
Karayazı (Erzurum) 13:41:08 09-09-2025 39,60222 41,95639 7,56 2,2
ATAKOY-KOPRUKOY (ERZURUM) 13:41:06 09-09-2025 39,7093 41,8072 11,8 2,1
Köprüköy (Erzurum) 13:31:36 09-09-2025 39,80556 41,97028 6,96 2,4
KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM) REVIZE01 (2025.09.09 13:31:36) 13:31:36 09-09-2025 39,8325 41,8492 6,9 2,1
Oltu (Erzurum) 09:48:28 09-09-2025 40,49389 41,92806 7 2
Tortum (Erzurum) 04:37:10 07-09-2025 40,41 41,59556 10,17 1,4
AKSU-TORTUM (ERZURUM) 04:37:09 07-09-2025 40,412 41,5897 7,3 1,7
Şenkaya (Erzurum) 19:13:34 05-09-2025 40,66806 42,42139 7,04 1,5
Şenkaya (Erzurum) 19:01:47 05-09-2025 40,66528 42,41833 7 2,3
NISANTASI-SENKAYA (ERZURUM) 19:01:46 05-09-2025 40,686 42,375 5,7 2,1
Yakutiye (Erzurum) 02:31:50 05-09-2025 40,2225 41,34028 7 0,8
Olur (Erzurum) 01:27:48 05-09-2025 40,87667 41,8675 6,76 0,7
Olur (Erzurum) 01:22:35 05-09-2025 40,86861 41,88333 6,8 0,8
Pasinler (Erzurum) 21:03:50 03-09-2025 39,79083 41,615 7 1,3
Hınıs (Erzurum) 00:14:12 02-09-2025 39,24417 41,64833 8,31 1,4
Şenkaya (Erzurum) 07:54:20 01-09-2025 40,39389 42,28417 7 1,2
Aşkale (Erzurum) 02:12:14 01-09-2025 39,99361 40,60611 7,37 0,9
