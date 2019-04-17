Son dakika haberi! Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Demir, adli kontrolle serbest bırakıldı, ev hapsinde tutulacak.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün, ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan Demir, ardından "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.
Demir, FETÖ/PDY'nin, ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Nisan'da, Bursa Kestel'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil firmasında yakalanmıştı.
SON DAKİKA: Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir adli kontrolle serbest bırakıldı
Anadolu AjansıTürkiye
SON DAKİKA HABERİ: FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.Demir, adli kontrolle serbest bırakıldı, ev hapsinde tutulacak.
Son dakika haberi! Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Demir, adli kontrolle serbest bırakıldı, ev hapsinde tutulacak.