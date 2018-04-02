SON DAKİKA: Fethiye'de tekne battı ihbarı

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Muğla'nın Fethiye ilçesi Gemiciler Koyu Kayaköy açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekete geçti.



Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 5 bot, bir uçak ve bir helikopter ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait iki hücumbot ve bir helikopter, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.





Kıyıya da ambulanslar yönlendirildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Muğla Valisi Esengül Civelek, “Ekiplerin şu an bölgede çalışması sürüyor. Elimize ulaşmış şu an için herhangi bir bulgu yok" dedi.