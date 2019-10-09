Türkiye Fırat'ın doğusuna yönelik harekata başladı. PKK, YPG ve DAEŞ terör hedeflerine yönelik harekatın adı Barış Pınarı Harekatı...

Harekatın başladığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır" ifadelerini kullandı. HABERE GİT

Harekat TSK'ya ait obüslerin, Suriye'nin Resulayn kentindeki YPG mevzilerini vurmasıyla başladı. Ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. Anadolu Ajansı harekat kapsamında Tel Abyad'daki terör hedeflerinin de obüslerle ateş altına alındığını duyurdu. Teröristlerin görüşü engellemek için lastik yaktığı görüldü.

Türk askerinin karadan henüz karadan giriş yapmadığı belirtiliyor. Sınırda risk teşkil eden unsurların yapılacak atışlarla temizlenmesinin ardından karadan giriş yapılacak. Kara harekatı bombardımanın sonuçlarına göre başlatılacak.

KARA HAREKATI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Sınır bölgesine konuşlandırılan iki fırtına obüsü fotoğrafının da yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00’da uygulanmaya başlamıştır."



Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı fotoğraf (İki fırtına obüsü atış yaparken)

DİYARBAKIR'DA HAVA HAREKETLİLİĞİ



Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde de hava hareketliliği yaşanıyor. Bazı Türk savaş uçakları üsten kalkış yaparken bazıları üsse iniş yapıyor, bazı uçaklar ise pistte hazır bekletiliyor. Üsse zaman zaman askeri kargo uçakları da iniyor.

HAREKATIN İKİ ANA MERKEZİ



Harekatın iki aşamalı olması ve Resul Ayn ile Tel Abyad'ın kontrol altına alınması hedefleniyor. Bu anlamda Akçakale ve Ceylanpınar harekatın iki ana merkezi olacak. Harekat öncesinde sınır bölgesine büyük çapta sevkiyat yapıldı. Bölgeye Denizli, Tunceli, Sarıkamış, Sakarya, Siirt, Bolu ve Kayseri komando tugaylarından 5 bin kişilik birlik sevk edildi. Zırhlı birliklerden de takviye yapıldı.

ERDOĞAN LİDERLERİ ARADI

Harekatın başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'i telefonla arayarak Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi. Erdoğan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u da kabul ederek bilgi verdi.HABERE GİT

BMGK'YA BİLGİLENDİRME

Harekatla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nda da yoğun bir trafik var. BM Güvenlik Konseyi üyeleri harekatla ilgili bilgilendirilmek üzere bakanlığa çağrıldı.HABERE GİT

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir" ifadelerini kullandı.HABERE GİT

YPG HEDEFLERİ BÖYLE VURULDU

SMO BİRLİKLERİ DE BÖLGEDE



Fırat'ın batısından taşınan Suriye Milli Ordusu'na bağlı birlikler de bölgeye taşındı. Sayılarının birkaç bini bulduğu belirtiliyor. Çalışmalar bittikten sonra harekatın icra aşamasına geçilecek. Harekatın topçu atışlarıyla başlaması ihtimal dahilinde. Muhtemel tehdit unsurlarının yerleştiği bölgeler vurulacak.

İŞTE HAREKATTA KULLANILAN SİLAHLAR

SAVAŞ UÇAKLARI VE SİHA TAKVİYESİ

Harekat sahasında uçuş olup olmayacağı ise bilinmiyor. Pentagon Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını duyurmuştu. Bu Suriye hava sahasının Türk uçaklarına yasaklandığı şekilde yorumlanmıştı. Harekatta hava kuvvetlerinin kullanılıp kullanılmayacağı şimdi merak konusu.

ERDOĞAN'DAN PUTİN'E TELEFON



Harekat öncesi yoğun bir telefon diplomasisi yapıldı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görümesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Fırat’ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatın Suriye’nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve Suriye’deki siyasi sürecin önünü açacağını ifade etti.HABERE GİT

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

Bölgelerdeki gelişmelere ilişkin ABD Başkanı Trump'tan da yeni açıklamalar var. Yine Twitter'dan paylaşım yapan Trump, bölgede bulunan 50 askerlerini çektiklerini kaydetti. Trump Avrupa'nın kabul etmediği DAEŞ'lileri de Türkiye'nin alması gerektiğini belirtti.HABERE GİT

VİDEO: HAREKAT ÖNCESİ SINIR HATTINDAN SON BİLGİLER