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Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili olay gizemini korumaya devam ediyor.



Kaşıkçı için adli tıp ve olay yeri inceleme ekiplerinin bugün ya da yarın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girmesi bekleniyor.



Bu arada, Suudi Arabistan Başkonsolosu’nun rezidansına girip girilmeyeceği ise henüz bilinmiyor.



Cemal Kaşıkçı, ilk olarak evlilik işlemleri için 2 Ekim'de saat 13.14'te Suudi Arabistan'ın Levent'teki İstanbul Başkonsolosluğu binasına girdi. O tarihten sonra Kaşıkçı’dan haber alınamamıştı.



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