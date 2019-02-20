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Gezi Parkı protestolarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İş insanı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar ve oyuncu Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında 16 kişiye "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Gezi olaylarını finanse etmek" suçlamaları yöneltildi.

İddianamede şüphelilerin 2011 yılından itibaren söz konusu olayları yönlendirmeye başladığı öne sürülüyor. Şüpheliler, Gezi parkına ilişkin Türkiye'de meydana gelen tüm olaylardan sorumlu tutuluyor.

Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İddianamede, Bakanlar kurulu ve 746 kişi iddianamede müşteki olarak yer alıyor. 657 sayfalık iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Mahkemenin iddianameyi 15 gün içinde inceleyip karar vermesi bekleniyor.

Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala 18 Ekim 2017 tarihinde gözaltına alınmıştı. Ardından 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ağırlaştırılmış hapis cezası istenen 16 kişinin arasında Ayşe Pınar Alabora, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ın isimleri de yer aldı.

OSMAN KAVALA HAKKINDA REKOR HAPİS İSTEMİ



Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın, tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Osman Kavala hakkında ''Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçundan, 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezası istendi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma sonucunda 2'si tutuklu, 6'sı firari 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında istenen ceza maddeleri de ortaya çıktı.



Tutuklu şüpheli Kavala dahil tüm şüpheliler hakkında, ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçundan, 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları talep edildi.



İddianamede, şüpheli Kavala hakkında, ''Mala zarar verme'', ''Mala zarar vermenin nitelikli halleri'', ''İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme'', ''Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi'', ''Kasten yaralama'', ''Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama'', ''Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet'', ''Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'' ve ''Nitelikli yağma'' suçlarından 612 yıldan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.



Diğer 15 şüpheli hakkında da benzer suçlardan hapis cezasıyla cezalandırılmaları öngörülüyor.

