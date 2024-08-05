Son dakika Gümüşhane'de deprem mi oldu? Az önce deprem Gümüşhane'de nerede oldu? Gümüşhane deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 05 Ağustos 2024

Tarih-saat 05 Ağustos 2024 23:05:11 itibariyle Kelkit (Gümüşhane) 3,6 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Gümüşhane deprem haberleri 06 Ağustos 2024..Gümüşhane AFAD son depremler ve Gümüşhane Kandilli son dakika deprem listesi..
|Gümüşhane AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Kelkit (Gümüşhane)
|23:05:11 05-08-2024
|39,94444
|39,23917
|7,61
|3,6
|Kelkit (Gümüşhane)
|17:53:42 02-08-2024
|39,98917
|39,67556
|7,59
|1,7
|Gümüşhane KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|OBALAR-KELKIT (GUMUSHANE)
|08:50:14 04-08-2024
|39,8998
|39,7543
|18,7
|2
|COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE)
|13:11:44 31-07-2024
|39,9383
|39,6998
|6,6
|2,4
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