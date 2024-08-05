Son dakika Gümüşhane'de deprem mi oldu? Az önce deprem Gümüşhane'de nerede oldu? Gümüşhane deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 05 Ağustos 2024

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Son dakika Gümüşhane'de deprem mi oldu? Az önce deprem Gümüşhane'de nerede oldu? Gümüşhane deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 05 Ağustos 2024

Tarih-saat 05 Ağustos 2024 23:05:11 itibariyle Kelkit () 3,6 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 06 Ağustos 2024..Gümüşhane ve Gümüşhane Kandilli deprem listesi..

Gümüşhane AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kelkit (Gümüşhane) 23:05:11 05-08-2024 39,94444 39,23917 7,61 3,6
Kelkit (Gümüşhane) 17:53:42 02-08-2024 39,98917 39,67556 7,59 1,7
Gümüşhane KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
OBALAR-KELKIT (GUMUSHANE) 08:50:14 04-08-2024 39,8998 39,7543 18,7 2
COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE) 13:11:44 31-07-2024 39,9383 39,6998 6,6 2,4

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