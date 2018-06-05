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Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticileri Murat Karayılan, Ali̇ Haydar Kaytan, Cemi̇l Bayık, Duran Kalkan, Hülya Oran ve Salih Müslüm'ün de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 55 sanığın Güvenpark patlamasıyla ilgili yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.



Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Murat Kaçan, sanıklardan Mehmet Veysi Dolaşan, İbrahim Halil Demirer, Velat Cin ve Suphi Akbaş hakkında "adam öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.



Aynı sanıklar hakkında "344 kişiyi öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" ve "patlayıcı madde nakletme" suçlarından da 7 bin 518 yıla kadar hapis cezası istendi.



Savcı mütalaasında sanıklardan Uğur Ayçil, Sebahattin Karakoç, Azamettin Karakoç, Semih Yürek ve Rıdvan Tekin hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.



Mütalaada, Vehbi Karakoç, Baran Ergin, Hüsamettin Atar, Hamza Yılmaz ve Seydi Ayçil hakkında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.



Savcı Kaçan, bu sanıklardan Vehbi Karakoç, Azamettin Karakoç ve Sebahattin Karakoç hakkında "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak ve nakletmek " suçundan ayrıca 8'er yıla kadar hapis talebinde bulundu.



Cumhuriyet savcısı, davanın diğer sanıkları terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticisi Ali Haydar Kaytan, Ayfer Kordu, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Elif Yıldırım, Engin Karaaslan, Fehman Hüseyin, Fethi Şarlatan, Filiz Duman, Güleser Törün, Gülüşan Eksen, Gülüzar Tural, Hamiyet Yalçınkaya, Hejar Çelik, Hülya Eroğlu, Hülya Oran, Zübeyr Aydar, İsmail Özden, Layika Gültekin, Mahmut Dora, Mehmet Tören, Mehmet Tahir Kılıç, Menafi Bayazit, Murat Karayılan, Murat Üçer, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Nuran Er, Nuriye Kesbir, Remzi Kartal, Rıza Altun, Sabri Ok, Salih Müslüm, Salman Kurtulan, Sultan Kocabey, Süleyman Şahin, Şerif Başboğa ile firari sanıklar Vahit Ayçil ve Necati Utku Kiraz hakkındaki dosyanın ayrılmasını talep etti.



Davanın görülmesine 27 Eylül'de devam edilecek.



DAVANIN GEÇMİŞİ



Bomba yüklü araçla 13 Mart 2016'da saat 18.45 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki Güvenpark otobüs durakları önünde düzenlenen saldırıda, 36 kişi hayatını kaybetmiş, 344 kişi yaralanmıştı.



Kanlı saldırıyı gerçekleştiren otomobilin, PKK/KCK mensubu Seher Çağla Demir ile Özgür Ünsal tarafından patlatıldığı, sanıklardan Vahit Ayçil'in ise saldırıyı Kızılay'da takip ettiği ve sonrasında Şanlıurfa'ya kaçtığı bildirilmişti.