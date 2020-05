SON DAKİKA HABERİ: 1 Haziran'da açılacak kreş, çocuk kulüpleri ve bakım evlerinde corona tedbirleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca açılış izni verilen ve 1 Haziran'da yeniden faaliyete başlayacak özel kreş, çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme sürecinde söz konusu kuruluşların 1 Haziran'da açılacağını açıklamasının ardından, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 16 Mart'ta faaliyetlerine ara verilen özel kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri yeniden hizmete başlamaya hazırlanıyor.



Bu kapsamda, Bakanlık tarafından açılış izni verilen ve denetlenen özel kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinin uyması gereken kurallar ve alınacak tedbirlere ilişkin kılavuz, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce illere gönderildi.



Kılavuzda kuruluşlar, çocuklar, veliler ve servislerde alınacak önlemler detaylı bir şekilde sıralandı.



Buna göre, kuruluşlarda çocuk kabulüne uygun güvenlik ve hijyen koşulları sağlanacak, kuruluşlar hizmete başlamadan önce tamamen dezenfekte edilecek ve bu işleme ilişkin belgeler il müdürlüklerine iletilecek.



Kuruluşa kayıtlı bulunan çocukların hizmet almaya devam edip etmeyeceği ve hizmet alacakların hangi tarihten itibaren kuruluşa devam edeceği belirlenecek.



BİR GRUPTA EN FAZLA 10 ÇOCUK BULUNACAK



Özel kreş, çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerinde grup sayıları azaltılarak, bir grupta en fazla 10 çocuk bulunması sağlanacak. Ortak kullanım alanlarında da aynı anda en fazla 10 çocuk bulunacak.



Çocuklar, yemekhaneye kendi grupları ile gidecek, aynı masada oturmaları halinde aralarında en az 1,5 metre mesafe olacak. Çocukların uyku saatinde kampet veya yataklarının arasında da yine en az 1,5 metre mesafe bırakılacak.



TÜM ALANLARDA AYNI ÇOCUKLAR BİR ARADA OLACAK



Bakanlık tarafından açılış izni verilen ve denetlenen özel kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde her gün tüm yaşam alanlarında aynı çocuklar bir arada olacak. Gruplar arası geçişe izin verilmeyecek, gruplardan sorumlu personelin diğer gruplarla temas etmemesi sağlanacak.



Kuruluştaki tüm hizmet alanları ile personel ve çocuklar arasında sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek.



40 DAKİKADA BİR HAVALANDIRMA, GÜNDE EN AZ İKİ KEZ TEMİZLİK



Ortak alanlara çocukların ulaşamayacağı yükseklikte hijyen istasyonları kurulacak, belirlenen noktalara el dezenfektan aparatı konulacak. Özellikle eller ile sık dokunulan kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi yüzeylerin ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılacak.



Kuruluş binası ve faaliyetlerde kullanılan oyuncak gibi araç gereçler her akşam sağlık birimlerince uygun bulunan dezenfektan malzemeleri ile temizlenecek. Oda temizlenirken eldiven kullanılacak, odanın temizliğinden hemen sonra eldiven çıkarılacak ve çöp kutusuna atılacak. Eldiven çıkarıldıktan sonra eller su ve sabunla yıkanacak veya el antiseptiği ile ovalanacak. Her odanın temizlik bezleri ayrı olacak. Odalar 40 dakikada bir havalandırılacak.



Mutfak araç-gereçleri her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanacak, sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanacak. Ayrıca yapılan tüm dezenfeksiyon işlemleri ile kullanılan malzemeler kayıt altına alınacak.



Kuruluşta yeni hijyen ve el yıkama algısı için görsel materyaller kullanılacak. Gruplar dönüşümlü olarak bahçeye çıkarılacak ve grup odaları temizlenecek. Klima kullanılması zorunlu olan hallerde, klimaların bakımları düzenli yapılacak. Çöpler, hijyen kurallarına göre saklanıp atılacak.



OYUNCAK, KİTAP DEĞİŞİMİ YAPILMAYACAK



Kuruluşlara evlerden oyuncak ve kitap gibi malzemeler kabul edilmeyecek. Oyuncak, kitap değişimi ve benzeri hiçbir etkinlik de yapılmayacak. Zorunlu haller dışında kuruluşa veliler ve ziyaretçiler kabul edilmeyecek.



Kayıt kabul işlemleri kuruluşta çocuklara hizmet verilmeyen zamanlarda yapılacak. Veli toplantıları ile kuruluş içinde veya dışında yabancı kişilerin katılımı ile yapılacak organizasyonlara ara verilecek. İhtiyaç olması halinde veli görüşmeleri sanal ortamda yapılacak.



Velilerin çocuklarını bırakır ve alırken sosyal mesafeye uymaları amacı ile kuruluş girişine belirleyici işaretler konulacak. Şüpheli vaka tanımına uyan personel ve çocuk tespit edilmesi ihtimaline karşı her kuruluş için bir izolasyon odası oluşturulacak. Sivil savunma planlarına Covid-19'a ilişkin güncellemeler eklenecek ve il müdürlüklerine bildirilecek.



KIYAFETLER FARKLI OLACAK



Hastalık belirtileri gösteren veya temas öyküsü olan personel göreve başlatılmayacak. Kuruluş müdürü tarafından Covid-19 ve korunma yolları hakkında personele bilgilendirme yapılacak, bilgilendirmeler kayıt altına alınacak.



Personelin, kuruluşa girişinde uzaktan ateş ölçer ile ateşi ölçülerek kayıt altına alınacak. Kuruluş personelinin tamamı maske kullanacak, maskeler düzenli aralıklarla değiştirilecek. Yemek elemanı ve temizlik elemanı ek olarak eldiven de kullanacak.



Personelin kuruluş içinde ve dışında giydikleri kıyafet farklı olacak. Personel mesai saatleri içinde kuruluş dışına çıkmayacak. Hastalık belirtisi gösteren personel izolasyon odasına alınacak ve tüm tedbirlerle sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.



BİRBİRLERİNİN EŞYASINI KULLANMASINA İZİN VERİLMEYECEK



Grip veya benzeri bulaşıcı hastalığı olan çocuklar kuruluşa kabul edilmeyecek. Kronik hastalığı olan çocuklar belirlenerek, kuruluşta çocukla ilgili gerekli tedbirler alınacak.



Çocukların kuruluş dışında ve kuruluş içinde giyecekleri kıyafetleri ve ayakkabıları farklı olacak, elleri su ve sabunla temizlenecek. Kuruluşa girişte, kuruluştan ayrılırken ve gün içinde 4 saatte bir çocukların ateşi ölçülecek, bir çizelge ile kayıt altına alınacak. Ateşi olan çocuklar kuruluşa kabul edilmeyecek.



Çocukların birbirilerinin eşyasını kullanmasına müsaade edilmeyecek, kampet, battaniye gibi araç gereçlerin de çocuğa özel olması sağlanacak.



Çocuklara oyunlarla sosyal mesafe öğretilecek, yaşlarına uygun yöntemler kullanılarak 20 saniye el yıkamaları teşvik edilecek, düzenli el yıkama, dirseğe hapşırmak gibi doğru sağlık davranışları konusunda eğitimler verilecek.



Hastalıklar, bulaşma yolları ve dikkat edilecek hususlar, oyunlarla ve çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak anlatılacak. Kuruluşa geldikten sonra gün içerisinde ateşi olduğu tespit edilen veya herhangi bir hastalık belirtisi gösteren çocuk izolasyon odasına alınacak, uygun tedbirlerle ailesine teslim edilecek. Aile, sağlık kuruluşuna yönlendirilerek sonucun takibi yapılacak.



HASTALIK BELİRTİSİ GÖSTEREN ÇOCUKLAR



Aileler, hasta, ateşi olan veya hastalık belirtisi gösteren çocukları kuruluşa getirmeyecek. Aile, çevresinde Covid-19 tespiti durumunda da kuruluşa bilgi verilecek.



Çocukların günlük ateş ölçümünü yapılarak kaydedilecek. Aile, kuruluşta hastalık belirtisi gösteren çocuğunu sağlık kuruluşuna götürecek, çocuğun sağlık durumunu kuruluşa bildirilecek. Çocuklarını servis aracı ile kuruluşa gönderecek aileler, servis aracı için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol ve takip edecek.



SERVİSE SOSYAL MESAFE DÜZENLEMESİ



Hastalık belirtileri gösteren veya temas öyküsü olan servis personeli göreve başlatılmayacak. Her servis öncesi ve sonrası servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeni sağlanacak.



Servis kullanan çocukların, araç içindeki yüzeylere teması mümkün olduğunca azaltılacak. Servis araçlarının taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanacak. Araç girişlerine el dezenfektanları konulacak.



Seyahat süresince araç içerisinde şoför ve rehber personel maske takacak.



Türkiye'de toplam 32 bin 542 kreş bulunuyor. Bunların yüzde 8'i Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yüzde 84'ü ise ise Milli Eğitim Bakanlığı denetimine tabi olarak hizmet veriyor.