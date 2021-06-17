SON DAKİKA HABERİ: "10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil"

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile dün gerçekleştirdiği görüşmede 10 bin dolar alan siyasetçinin, 600 milletvekilinden biri olmadığını söylediği öğrenildi. Soylu, konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verdi.

17.06.2021 - 13:00 | Son Güncelleme : 17.06.2021 - 13:11

SON DAKİKA HABERİ: "10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil"

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Son dakika haberi! 

Suç örgütü lideri Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi iddiaları Ankara kulislerinde konuşulmaya devam ediyor.

Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yaptığı ziyarette bu konunun gündeme geldiği belirtildi. 

Soylu'nun ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin şu anda milletvekili olmadığını söylediği öğrenildi. 

Ayrıca İçişleri Bakanı'nın konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da bilgi verdiği de belirtildi. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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