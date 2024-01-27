SON DAKİKA HABERİ: 10 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 33 kişi yakalandı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 İlde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık ve Hırsızlık Suçlarını işleyen şüphelilere yönelik düzenlenen “Sibergöz-19” Operasyonları Kapsamında 33 şüphelinin yakalandığı belirtirek şu bilgileri verdi:



"Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, kripto para ve ürün alım-satım komisyonlarıyla birlikte şüphelilere ait 63 Milyon TL banka hesap hareketliliği ve bir kişinin kripto uygulaması hesabından rızası dışında 530 bin TL’nin başka hesaplara aktarıldığı tespit edildi.



Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, sahte siteler üzerinden Antalya ili Kemer ilçesindeki “Ürün Alım-Satımı ve Komisyonu” adı altında para talep ederek toplamda 480 bin TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.



Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma sonucu, 3 farklı sahte sigorta sitesi üzerinden araç sigortası ve kasko yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağdur edildiği tespit edildi.



Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Facebook Marketplace üzerinden “klima satışı” vaadiyle vatandaşlarımızdan 1 milyon 200 bin TL haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.



Operasyonlar sonucu; 5 adet kripto para soğuk cüzdan hesabı, 29 adet telefon, 7 adet bilgisayar, 13 adet banka/kredi kartı ve 2 adet tabancaya el konuldu."