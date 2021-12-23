SON DAKİKA HABERİ: 103 emekli amiral hakkındaki iddianame kabul edildi

Haberler - ntv.com.tr 23.12.2021 - 16:51 | Son Güncelleme : 23.12.2021 - 17:26
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Möntro bildirisi nedeniyle haklarında dava açılan emekli amiraller hakkındaki iddianame kabul edildi.
Amiraller hakkındaki iddianameyi kabul eden Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi dava tarihini 21 Mart olarak belirledi.
Tutuksuz yargılanan 103 amiral söz konusu tarihte hakim karşısına çıkarak "anayasal düzeni değiştirmek için anlaşma" suçlamasına ilişkin ilk savunmasını yapacak.
Davada yargılanan generallerin imzası ile yayımlanan bildiride Kanal İstanbul projesi eleştirilerek Montrö'nün, Atatürk ilke ve devrimlerinin önemine dikkat çektiklmişti.
Bildiri soruşturması kapsamında 14 general gözaltı alınmış 89 generalin ifadesine başvurulmuştu. Suçlanan tüm şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.