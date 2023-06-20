12 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu | 2008 komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının çalınması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2008 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavındaki soruların FETÖ üyelerine dağıtılmasıyla ilgili 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığını duyurdu.

12 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu | 2008 komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının çalınması
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.

Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi.

 Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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