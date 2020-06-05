SON DAKİKA HABERİ: 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması

Son dakika haberi! 15 ilde; 05.06.2020 tarihi saat 24.00 ile 07.06.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.



Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.



Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.



Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.



Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunabilecek.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...