SON DAKİKA HABERİ: 18 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanı Koca açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'de açıklamada bulundu.

"Sinovac aşısı sevk edilmeye devam edecek" ifadelerini kullanan Koca, "Aşı programını hızlandıracağız" şeklinde konuştu.

Sinovac aşısının tedarikinde olumlu gelişmeler var diyen Bakan Koca, "Haziran itibariyle 40 yaş üstünü, 3-4 ay içinde de 18 yaş üstünü aşılayacağız" ifadelerini kullandı.

50 milyon doz Rus aşısının 6 ay içerisinde geleceğini kaydeden Sağlık Bakanı Koca, ilk sevkiyatın bu ay içerisinde gerçekleşeceğini belirtti.



TEDAVİ GÖRENLERİ ZİYARET ETTİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.



Bölge Değerlendirme Toplantısı için Edirne'ye gelen Bakan Koca, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde incelemede bulundu.



Servisleri ziyaret eden Bakan Koca, hastalarla sohbet etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.



Ziyaret sonrası Koca, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale illerini kapsayan Bölge Değerlendirme Toplantısı'na geçti.



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