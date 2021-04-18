SON DAKİKA HABERİ: 19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ hayatını kaybetti

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ (100) bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Üruğ'un ölüm haberini Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ sosyal medya hesabından duyurdu. Başbuğ, "19. Genelkurmay Başkanımız E. Org. Necdet Üruğ'un vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

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