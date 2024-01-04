SON DAKİKA HABERİ... 19 ilde Sibergöz-11 operasyonu: 45 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sibergöz-11 operasyonunun ayrıntılarını X hesabında paylaştı.

LETGO VE FACEBOOK DOLANDIRICILARINA OPERASYON

Operasyon kapsamında "Ürün satışı ve araç kiralama" temalarını kullanarak, Letgo ve Facebook üzerinden nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüpheliler gözaltına alındı.

Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 3 ilde 6 şüpheli yakalanırken, çocuk tacizi ve müstehcenliğiyle mücadele kapsamında yakalanan 17 şüphelinin 4'ü tutuklandı.

İşte operasyonun ayrıntıları:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce;



Letgo, Facebook Marketplace isimli e-ticaret platformları ve internet sitesi üzerinden “Ürün Satışı ve Araç Kiralama” temalarını kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlerle mücadele kapsamında Mersin, Adana, Diyarbakır ve Antalya olmak üzere 4 ilde 5 şüpheli yakalandı.



Ödeme ve Bilişim Sistemleri Suçlarıyla Mücadele kapsamında Batman, Afyonkarahisar, İstanbul, Sakarya, Adıyaman ve Çanakkale toplam 6 ilde 10 farklı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Bunlardan 7’ si tutuklandı.



Yasa Dışı Bahisle Mücadele kapsamında Diyarbakır, Hatay ve Karabük olmak üzere 3 ilde 4 farklı operasyonda 6 şüpheli yakalandı. 3 şahıs tutuklandı.



Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Kütahya, İzmir, Samsun, Konya, Tokat ve Muş olmak üzere 9 ilde 15 farklı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Bunlardan 4’ ü tutuklandı.



Yakalanan 7 şüphelinin 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...