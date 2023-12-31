SON DAKİKA HABERİ | 20 şehirde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 74 kişi ile bin 510 göçmen yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile bin 510 düzensiz göçmenin yakalandığı bilgisini paylaştı.

SON DAKİKA HABERİ | 20 şehirde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 74 kişi ile bin 510 göçmen yakalandı
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik “KALKAN-5” operasyonu yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Antalya, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kocaeli, Konya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa ve Van şehirlerinde, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın işbirliği ile yapılan operasyonda 63 adrese baskın düzenlendi.

Baskınlarda, 74 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5’i tutuklanırken, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı. Bakan Yerlikaya, gözaltındaki diğer kişilerin işlemlerinin sürdüğü bilgisini verdi.

Operasyonda bin 510 düzensiz göçmen de yakalandı.

Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız süreceğini söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...