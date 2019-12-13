SON DAKİKA HABERİ: 2009'daki Polis Koleji sınavıyla ilgili 64 gözaltı kararı

SON DAKİKA HABERİ: 2009'daki Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını FETÖ mensuplarından önceden alarak koleje girdiği belirlenen 64 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

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Son dakika haberi! 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan Polis Koleji Giriş sınavıyla ilgili 64 gözaltı kararı verdi. 

Başsavcılık, FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek soruları örgüt üyelerine verdiklerinin tespit edildiğini, bunun üzerine, sınav sorularını alarak polis kolejine yerleştikleri tespit edilen 64 şüpheli hakkında gözaltı verildiğini duyurdu.

Gözaltı kararları Ankara dahil 24 ilde verilirken, bir şüphelinin halen tutuklu olduğu belirtildi.

2009 Polis Koleji giriş sınavında soruları önceden temin ederek koleje yerleştikleri tespit edilen toplamda 310 şüpheli öğrenciden, bu operasyon ile birlikte, hakkında işlem yapılmayan örgüt üyesinin kalmadığı kaydedildi.

Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam ediyor. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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