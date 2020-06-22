SON DAKİKA HABERİ... 21 Haziran corona virüs tablosu: 24 saatte 23 can kaybı, bin 192 yeni vaka

Son dakika haberi! Türkiye'de son 24 saatte bin 192 kişiye corona virüs tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 187 bin 685, can kaybı 4 bin 950 oldu.



Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 496 test yapıldı, bin 192 kişiye corona virüs tanısı konuldu. Son 24 saatte 23 hasta hayatını kaybetti, bin 412 kişi iyileşti.



Toplam test sayısı 2 milyon 945 bin 240, vaka sayısı 187 bin 685, can kaybı 4 bin 950 olarak kayıtlara geçti.



Yoğun bakımdaki hasta sayısı 803, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 327, toplam iyileşen hasta sayısı ise 160 bin 240 oldu.



"TEDBİRLERLE ARADAKİ FARKI AÇMALIYIZ"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük; Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 220 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız" ifadelerini kullandı.