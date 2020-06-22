SON DAKİKA HABERİ... 22 Haziran corona virüs tablosu: 24 saatte 24 can kaybı, bin 212 yeni vaka

Son dakika haberi! Türkiye'de son 24 saatte bin 212 kişiye daha corona virüs tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 188 bin 897, can kaybı 4 bin 974 oldu.



Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter hesabından paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 413 test yapıldı, bin 212 kişiye corona virüs tanısı konuldu. Son 24 saatte 24 hasta yaşamını yitirdi, bin 293 kişi iyileşti.



Toplam test sayısı 2 milyon 986 bin 653, vaka sayısı 188 bin 897, can kaybı 4 bin 974 olarak kayıtlara geçti.



Yoğun bakımdaki hasta sayısı 846, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 345, toplam iyileşen hasta sayısı ise 161 bin 533 oldu.

"VAKA SAYIMIZI TEDBİRLERLE AZALTMALIYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız" ifadelerini kullandı.