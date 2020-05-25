SON DAKİKA HABERİ... 25 Mayıs 2020 Türkiye'de corona virüs: 24 saatte 29 can kaybı

Son dakika haberi! Türkiye'de corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 29 kişi artarak 4 bin 369'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahretin Koca'nın açıkladığı verilere göre bugün 21 bin 492 test yapıldı, 987 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 157 bin 814 oldu.

Son 24 saatte bin 321 hasta iyileşti, iyileşenlerin sayısı 120 bin 15'e ulaştı.

"İYİLEŞEN HASTA SAYISI 120 BİNİ GEÇTİ"

Bakan Koca, "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir" ifadelerini kullandı.