SON DAKİKA HABERİ: 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti

SON DAKİKA HABERİ: HSK'nın yaz kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararnameyle, aralarında Zonguldak, Denizli, Sakarya, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Trabzon, Hakkari ve Tunceli'nin de bulunduğu 26 il başsavcılığında görev değişikliğine gidildi.

NTV Haber 25.05.2021 - 17:38 | Son Güncelleme : 25.05.2021 - 18:20

SON DAKİKA HABERİ: 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 3 bin 70 hakim ve savcıyı kapsayan Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesi'ni tamamladı.

HSK'nin internet sitesinden yayımlanan kararnameye göre, adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere toplam 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Kararnameyle Zonguldak, Denizli, Sakarya, Giresun, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Afyon, Trabzon, Edirne, Erzurum, Amasya, Elazığ, Kilis, Nevşehir, Erzincan, Çankırı, Kırklareli, Kütahya, Burdur, Kastamonu, Ağrı, Bayburt, Iğdır, Hakkari ve Tunceli olmak üzere 26 ile yeni başsavcı atandı.

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