SON DAKİKA HABERİ: 3 ilçe ve bir beldeye kayyum görevlendirildi

SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ve Hazro, Şırnak'ın İdil ile Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesi belediye başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. 4 ilçeye kayyum görevlendirildi.

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Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'ın HDP'li Yenişehir ve Hazro belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapıldı.

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