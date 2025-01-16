Son dakika haberi! Saadet zinciri yöntemiyle 30 milyar 478 milyon 473 bin liralık vurgun yapan şebekeye yönelik operasyon yapıldı.



İstanbul, Ankara, Adana, Denizli, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Samsun’da düzenlenen operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı.