SON DAKİKA HABERİ | 30 milyar 478 milyon liralık saadet zinciri vurgunu operasyonu: 752 banka hesabına el konuldu
SON DAKİKA HABERİ: Nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 9 şehirde operasyon yapıldı. Saadet zinciri yöntemiyle 30 milyar 478 milyon 473 bin liralık vurgun yaptıkları belirlenen 18 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sonucu 752 banka hesabına el konuldu.
Son dakika haberi! Saadet zinciri yöntemiyle 30 milyar 478 milyon 473 bin liralık vurgun yapan şebekeye yönelik operasyon yapıldı.
İstanbul, Ankara, Adana, Denizli, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Samsun’da düzenlenen operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı.
30 MİLYAR 478 MİLYON LİRALIK VURGUN
Gözaltına alınanlara, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları yöneltildi.
Şüphelilerin hesaplarında 2017-2024 yılları arasında saadet zinciri yöntemiyle 30 milyar 478 milyon 473 bin lira işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
"REKLAM İZLE, PARA KAZAN TUZAĞI"
Sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle “Reklam izle, para kazan” tuzağı kurdukları belirlenen şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı.
18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelilerden 18’inin tutuklandığını bildirdi. Mahkeme üç kişi hakkında ise adli kontrol kararı verdi.
Bakan Yerlikaya, siber polislerin sanal devriyelerinin süreceğini vurguladı.
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