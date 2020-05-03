SON DAKİKA HABERİ: 31 kente yönelik seyahat kısıtlaması uzatıldı

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "31 ile yönelik giriş/çıkış kısıtlaması, yarın kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere, pazartesi saat 00.00'a kadar uzatıldı" denildi.

03.05.2020 - 14:45 | Son Güncelleme : 03.05.2020 - 14:58

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