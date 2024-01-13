SON DAKİKA HABERİ: 32 ilde terör operasyonu: 113 şüpheli yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 113 kişinin yakalandığını açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: 32 ilde terör operasyonu: 113 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi! Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesi kapsamında BTÖ'ye yönelik; Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen Kahramanlar-41 operasyonlarda 113 şüpheli gözaltına alındı."

Operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak." ifadesini kullandı.

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