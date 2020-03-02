SON DAKİKA HABERİ: 32 terörist etkisiz hale getirildi

02.03.2020 - 14:55 | Son Güncelleme : 02.03.2020 - 14:58
son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 32 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/xVLNYqc2v8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 2, 2020