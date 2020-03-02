SON DAKİKA HABERİ: 32 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: MSB, "Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 32 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

02.03.2020 - 14:55 | Son Güncelleme : 02.03.2020 - 14:58

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MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1720 EYP ve 903 mayın etkisiz hale getirildi

son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 32 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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