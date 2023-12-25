SON DAKİKA HABERİ: 37 ilde kaçak göçmen operasyonu: 4 bin 568 göçmen yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve düzensiz göçmenlere karşı düzenlenen operasyonda 192 organizatörün ve 4 bin 586 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: 37 ilde kaçak göçmen operasyonu: 4 bin 568 göçmen yakalandı
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Son dakika haberi! Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aralarında İstanbul, Antalya ve İzmir'in de yer aldığı 37 ilde jandarma ve polis ekiplerince göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve düzensiz göçmenlere yönelik Kalkan-4 operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye kalkışan insan kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan 192 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 41'inin tutuklandığını, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

Operasyonlara ilişkin görüntülerini de paylaşan Yerlikaya, jandarma ve polis ekiplerini tebrik etti.

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