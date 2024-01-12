SON DAKİKA HABERİ: 45 ilde narkotik operasyonu: 305 kişi yakalandı, 1 ton 661 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde uyuşturucu madde imalatı ve satışına yönelik yapılan operasyonlarda 305 kişinin yakalandığını, 1 ton 661 kilogram uyuşturucu madde ve 417 bin 600 adet uyuşturucu hapın ele geçitildiğini açıkladı.
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