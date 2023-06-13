47 ilde "Paravan" operasyonu: 237 gözaltı

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, yüzlerce kişiyi mağdur eden ve devleti milyonlarca lira zarara uğratan mali suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı. 6 ay süren çalışmalar sonucunda; nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, parada sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, vergi usul kanununa muhalefet, sınav usulsüzlükleri ve tefecilik suçlarına karışan 490 şüpheli tespit edildi.

Ekipler, bu sabah 47 ilde "Paravan" adlı operasyon düzenlendi; 237 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 102 adet fişek, 9 adet farklı kişiler adına düzenlenmiş engelli sağlık raporu, çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen altın ve ziynet eşyası ile çeşitli dokümanlar ele geçirildi.