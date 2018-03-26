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Son dakika haberi... 5 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı (Hava Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanma)

Türkiye

SON DAKİKA HABERİ: FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 20 sivil şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.

Son dakika haberi! 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların örgütte "abi" konumunda bulundukları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından sorumlu oldukları öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

9 İLDE OPERASYON

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Çankaya ilçesi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 16'sı Bylock kullanıcısı 36 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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