SON DAKİKA HABERİ: 5 ilin emniyet müdürü değişti

16.06.2020 - 01:57 | Son Güncelleme : 16.06.2020 - 02:09
Son dakika haberi! Emniyet'te görev değişikliklerini içeren kararname resmi gazetede yayımlandı.
Atama kararıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğüne, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci getirildi.
Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne, Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Celal Taşçı ise Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.
15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.