SON DAKİKA HABERİ: 56 ilde FETÖ operasyonu

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İzmir merkezli 56 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 167 şüpheliden 100'ü gözaltına alındı.



Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürdürülüyor.



Bu kapsamda, İzmir merkezli 56 ilde düzenlenen operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve 119'u TSK'da aktif olarak görev yapan 167 şüpheliden 100'ü gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam ediyor.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 79’unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 13’ü Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 66’sı Jandarma Genel Komutanlığı'nda ve 9’u da Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli astsubaylar olduğu belirtildi.

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