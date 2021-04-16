SON DAKİKA HABERİ: "Montrö Bildirisi"ne ilişkin 7 şüpheli ifadeye çağrıldı

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Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli 104 amiralin "Montrö Bildirisi"ne ilişkin 7 şüpheli hakkında daha soruşturma başlattı.



Soruşturma kapsamında İstanbul, Muğla, Antalya ve Ankara'da 6 emekli amiral ile 1 emekli generale gelecek hafta ifade vermek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelmeleri konusunda tebligat yapıldı.



Evlerinde arama yapılan bu kişilere ait dijital materyale de el konulduğu öğrenildi.



Emekli amirallerin bildirisine ilişkin daha önce 14 kişi hakkında soruşturma başlatılmış, 10'u gözaltına alınan, 4'ü ifadeye çağırılan şüpheliler, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.