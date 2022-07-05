7 ilde kaçak sigara operasyonu: 214 gözaltı kararı

SON DAKİKA HABERİ: Sigara kaçakçılığı yapan örgütlere yönelik operasyon başlatıldı. 7 ilde yürütülen operasyonda 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Operasyonla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "İlk 6 ayda 3,8 milyon kaçak sigara paketi ele geçirildi" dedi.

Haberler - NTV 05.07.2022 - 08:28

7 ilde kaçak sigara operasyonu: 214 gözaltı kararı

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7 ilde yürütülen 'Nefes' operasyonunda 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Sigara kaçakçılığı baskınlarının 6 aylık takiple başladığını belirten İçişleri Bakanı , yakalanan kaçak sigaralarla 514 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildiğini söyledi. 

Bakan Soylu, "Tüm illerde suç gruplarına yönelik çalışma yapılmış, 8 suç grubunun bu sabah itibariyle 615 adreste arama kararı alınmıştır. Savcılıklarımızla koordine olarak 214 şahısa gözaltı kararı verilmiştir. Şu anda eş zamanlı olarak 7 ilde bir operasyon yapılıyor. Nefes operasyonunun önemi tütün mamulü ve makaron kaçakçılığına yönelik yapılan ilk büyük operasyon olmasıdır. İlk 6 ayda 3,8 milyon kaçak sigara paketi ele geçirildi" dedi. 

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