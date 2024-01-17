SON DAKİKA HABERİ: 7 ilde terör operasyonu: 72 tim ve 981 jandarma katıldı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen Kahramanlar-44 operasyonları hakkında bilgi verdi.

72 tim ve 981 jandarma personelinin operasyonlara katıldığını belirten Yerlikaya, "Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; 7 ilde mağara ve sığınaklara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 18 barınma alanı imha edilerek çok sayıda el bombası, kara mayını, EYP düzeneği ve mühimmat ele geçirildi." dedi.

