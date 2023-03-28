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SON DAKİKA HABERİ: 7'nci yargı paketi TBMM'de kabul edildi

SON DAKİKA HABERİ: Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanunla, çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi getirilirken, kirada arabuluculuk da zorunlu oluyor. Uyuşturucuyla mücadelede de ağır cezaların öngörüldüğü kanunla göçmen kaçakçılığı suçu cezaları da artırılıyor. Kanunla ayrıca haciz işlemleri de hakim kararıyla olacak.

SON DAKİKA HABERİ: 7'nci yargı paketi TBMM'de kabul edildi
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Son dakika haberi! Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Düzenlemeyle, kanser gibi ağır bir hastalığa yakalanan çocukların hükümlü olarak cezaevinde bulunan annelerinin ceza infazı ertelenebilecek.

Aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczedilemeyecek. Teklifle, çat kapı icra uygulaması da sona erdiliyor. Haciz kararı ancak "hakim onayından geçtikten sonra” yerine getirilebiecek.

Teklifle ayrıca, kira uyuşmazlıkları arabuluculuk kapsamına alındı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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