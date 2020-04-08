SON DAKİKA HABERİ: 8 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz atışı yapan 4, Zeytin Dalı bölgesinde ise saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı 08.04.2020 - 18:37 | Son Güncelleme : 08.04.2020 - 18:38

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