SON DAKİKA HABERİ: 8 terörist etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz atışı yapan 4, Zeytin Dalı bölgesinde ise saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Anadolu Ajansı 08.04.2020 - 18:37| Son Güncelleme : 08.04.2020 - 18:38
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