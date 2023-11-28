SON DAKİKA HABERİ: 81 ilde Çember operasyonu: 1034 firari yakalandı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aranan şahıslara yönelik düzenlenen Çember-7 operasyonu hakkında hakkında paylaşım yaptı.
81 ilde yapılan uygulamalara 24 bin 483 personelin katıldığını belirten Yerlikaya, "4.158 ikamet ve 4.348 noktada yapılan uygulamalarda “Aranan Şahıslara” yönelik gerçekleştirilen ÇEMBER-7 Operasyonlarında arama kaydı bulunan 1034 firari yakalandı.
Yakalanan şahıslardan:
-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 450 şahıs,
-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 324 şahıs,
-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 164 şahıs,
-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 76 şahıs,
-20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 20 şahıs olmak üzere toplam 1034 kişi yakalandı.
Bu yakalanan şahıslar arasında;
-Adam Öldürmeden 13 şahıs,
-Hırsızlıktan 342 şahıs,
-Yaralamadan 239 şahıs,
-Cinsel suçlardan 43 şahıs,
-Yağmadan 54 şahıs,
-Dolandırıcılıktan 148 şahıs,
-Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmaktan 90 şahıs,
-Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmaktan 9 şahıs
-FETÖ/PDY Örgütüne Üye Olmaktan 2 şahıs ve diğer suçlardan 94 şahıs bulunmaktadır." paylaşımını yaptı.
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