SON DAKİKA HABERİ: 81 ilde Çember operasyonu: 1034 firari yakalandı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aranan şahıslara yönelik düzenlenen Çember-7 operasyonu hakkında hakkında paylaşım yaptı.



81 ilde yapılan uygulamalara 24 bin 483 personelin katıldığını belirten Yerlikaya, "4.158 ikamet ve 4.348 noktada yapılan uygulamalarda “Aranan Şahıslara” yönelik gerçekleştirilen ÇEMBER-7 Operasyonlarında arama kaydı bulunan 1034 firari yakalandı.

Yakalanan şahıslardan:

-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 450 şahıs,

-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 324 şahıs,

-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 164 şahıs,

-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 76 şahıs,

-20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 20 şahıs olmak üzere toplam 1034 kişi yakalandı.

Bu yakalanan şahıslar arasında;



-Adam Öldürmeden 13 şahıs,

-Hırsızlıktan 342 şahıs,

-Yaralamadan 239 şahıs,

-Cinsel suçlardan 43 şahıs,

-Yağmadan 54 şahıs,

-Dolandırıcılıktan 148 şahıs,

-Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmaktan 90 şahıs,

-Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmaktan 9 şahıs

-FETÖ/PDY Örgütüne Üye Olmaktan 2 şahıs ve diğer suçlardan 94 şahıs bulunmaktadır." paylaşımını yaptı.