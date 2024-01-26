SON DAKİKA HABERİ: 9 ilde "Sanal" dolandırıcılara operasyon: 28 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla internet üzerinden sanal ortamda dolandırıcılık yapanlara karşı düzenlenen Sibergöz-18 operasyonu hakkında bilgi verdi.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Samsun, Iğdır, Edirne, Van ve Trabzon’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 28 şüphelinin yakalandığını açıkladı.