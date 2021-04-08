SON DAKİKA HABERİ: AB ziyaretinde protokol tartışmasına açıklama

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in ziyaretinin ardından çıkan protokol tartışmasına yönelik açıklama yaptı. Türkiye'ye yönelik haksız ithamların olduğunu söyleyen Çavuşoğlu,  ''Protokole uygun davranıldı'' dedi.

08.04.2021 - 11:42

SON DAKİKA HABERİ: AB ziyaretinde protokol tartışmasına açıklama
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi. 

Geçtiğimiz salı günü Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi. 

Ziyaretin ardından çıkan protokol tartışmasına yönelik açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''Türkiye'ye yönelik haksız ithamlar var. Ülke olarak biz ilk defa misafir ağırlamıyoruz. Görüşmede protokole uygun davranıldı'' dedi.  

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