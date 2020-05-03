SON DAKİKA HABERİ: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye teşekkür
SON DAKİKA HABERİ: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, tıbbi malzeme yardımı nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. Pompeo, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye miinnettarız, bunu birlikte atlatacağız, daha güçlü çıkacağız. Türkiye'nin desteği dünya çapında virüsle savaşan ABD şirketlerine yardımcı oluyor" dedi.
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