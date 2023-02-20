SON DAKİKA HABERİ: ABD Dışişleri Blinken, NTV'de soruları yanıtladı

Son dakika haberi! Özel bir röportajı getireceğiz şimdi ekranlara... Deprem bölgesine yardımlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye,,, F-16 satışından Ukrayna Savaşı'na... Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, pek çok başlıkta NTV'den Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı.



DK: Depremden sadece saatler sonrasında ABD afet yardim ve destek ekiplerini harekete geçti. 200 kurtarma görevlisi ve 12 köpeğin yani sira özel ekipmanlarla birlikte Türkiye’deki deprem bölgesini ziyaret ettiniz. “Depremin yıkımını kelimelerle ifade etmek zor” dediniz ama, ilk gördüğünüzde aklinizdan neler geçti?

AB: Dün de ek 100 milyon dolarlık yardım açıkladım. Türkiye'nin ihtiyaçları nelerdir diye sorgulamak lazım. Bu bazıları için çadır, bazıları için gıda anlamına geliyor.



DK: 1999 depreminden sonra dönemin başkaı Bill Clinton en üst düzeyde dayanişma sergilemiş ve Türkiye'ye gelerek yaklaşik bir hafta kalmişti. Biden'in da önümüzdeki günlerde benzer bir dayanişma göstermesi mümkün mü? Biden gelmeyi düşünüyor mu?

AB: Ben Biden'ın talimatı ile buradayım. Bize dayanışma göstermemiz için talimat verdi.



DK: Türkiye'ye F-16 satışları ne aşamada?



AB: Kongre üyelerimizin bazı endişeleri var. Kongre'Nin endişelerinin etkin bir şekilde kaldırılması gerekiyor.

DK: Peki Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerinin gerçekleşeceğini düşünüyor musunuz?

AB: Her iki ğlkenin de NATO'ye üye olacağına inanıyorum. İki ülke hepimizin gübenliğini artıracak ve güçlü orduları var. Tabi Türkiye'nin meşru geüvenlik endişeleri önemli.

DK: ABD'nin YPG'ye silah yardımı hakkında ne diyeceksiniz?

AB: Biz Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz. Türkiye'nin de bizim güvenlik endişelerimizi anlamasını bekliyoruz. DAEŞ'e karşı mücadelemiz bizim için çok önemli. Burada gerilimi artıracak dıurumlardan uzak durulması ve odağın DAEŞ ile mücadele olması hakkında çağrılarımızı yineledik.

DK: Deprem felaketi sonrası Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin ilerlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

AB: Hem Yunanistan hem Türkiye bizim müttefikimiz. Hem Yunanistan'ın Hem İsrail'in hem Ermenistan'ın depremzedeler için omuz omuza mücadele ettiğini gördük. Türkiye'nin bu konuda somut adımlar atttığını gördük. Her iki ülkenin de geerilimi azaltmak için ortak bir yol bulması gerekiyor. Ege'nin özellikle Doğu Akdeniz'de enerji akışının tam merkezinde olmak Türkiye'ye muazzam bir fayda sağlayacaktır.

DK: Ukrayna-Rusya savaşının birinci yıl dönümü yaklaşıyor. Biden, Ukrayna'ya bugün sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Putin, ekonomi konusunda çok büyük bir hesap hatası yapmadı. Ukrayna'da istediklerine ulaşamadı ama yaptırımlara rağmen hayatt kalmış gibi görünüyor.

AB: Putin, Ukrayna'yı haritan silebileceği ve NATO'yu bölebileceğini düşündü.Ama başarılı olamadı. Kendi ülkesi için ise olumsuz sonuçlar oldu. Bir milyona yakın eğitimli Rus ülkeyi terketti. İyi şirketler Rusya'yı terk etti. Teknoloji yaptırımları Rusya'nın kritik sabunma alanlarında kendisini geliştiremeyeceği anlamına geliyor. Rusya için durum gün geçtikçe kötüleşecek. Rusya ile mücadeleye devam edeceğiz ve Ukrayna'yı desteklemeyi dürdüreceğiz.