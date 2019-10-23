Son dakika haberi! ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanlığına Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini bildirdi.



Trump, Beyaz Saray'da, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik varılan ve dün sona eren "Barış Pınarı Harekatı'na 120 saatliğine ara verilmesi"ne ilişkin anlaşma konusunda açıklamalarda bulundu.



Anlaşmanın ardından Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı durdurduğunu hatırlatan Trump, "Türkiye'ye 14 Ekim'de getirilen yaptırımların kaldırılması için Hazine Bakanlığına talimat verdim" dedi.



Trump, Suriye-Türkiye sınırındaki ateşkesin korunduğunu ve kalıcı hale getirildiğini vurgulayarak, "20 millik (yaklaşık 32 kilometre) güvenli bölge oluşturuldu" diye konuştu.

Trump'ın açıklamaları özetle şöyle;

"Hazine Bakanı'na Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması talimatını verdim.

Kürtlere harika hizmet verdik. Şimdi Suriye'den çıkıyoruz.

ABD için zafere giden bir yolu seçiyorum. Anlaşmamız sayesinde birçok hayat kurtardık.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var, yakın zamanda bir araya gelebiliriz."

RESMEN KALDIRILDI



Trump'ın bu talimatının ardından ABD Hazine Bakanlığı da 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını duyurdu.