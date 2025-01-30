SON DAKİKA HABERİ: ABD'de Ronald Reagan Havalimanı yakınında bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan 60 kişi kapasiteli bir yolcu uçağı ile Skorsky tipi bir askeri helikopter havada çarpışarak düştü.

NEHİRDEN 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Uçağın çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştüğü belirtildi. Nehirde arama kurtarma çalışması başlatıldı. Nehirden 2 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı gelen ilk bilgiler arasında yer aldı.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Donald Trump'ın uçak kazası hakkında bilgilendirildiği belirtildi.



Amerikan Ulusal Havacılık Dairesi, "Kansas'tan kalkan Bombardier tipi yolcu uçağı Ronald Reagan Havalimanı'na yaklaştığı sırada Sikorsky tipi askeri helikopterle çarpışarak düştü." açıklaması yaptı.

UÇAKTA 64 KİŞİ VARDI



American Airlines, uçakta 60 yolcu, 4 mürettebatın bulunduğunu doğruladı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, kazayla ilgili "Reagan Havalimanı yakınında çarpışmaya karışan herkes için dua edin. Durumu takip ediyoruz. Şimdilik en iyisini umuyoruz." açıklaması yaptı.



ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Savunma Bakanlığının durumu yakından takip ettiğini belirterek gerektiğinde yardıma hazır olduklarını söyledi.



NBC Televizyonu kaza sonrası 4 kişinin sudan çıkarıldığı bilgisini paylaştı.



Ayrıntılar geliyor....