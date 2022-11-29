SON DAKİKA HABERİ: ABD'den Pençe-Kılıç açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon)  Türkiye’nin PKK/YPG terör örgütüne yönelik Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde DAEŞ karşıtı operasyonların sürdüğü hatırlatılarak, "Türkiye'nin bölgedeki operasyonları nedeniyle ortaklarımızla devriyeler azaltıldı." denildi.

SON DAKİKA HABERİ: ABD'den Pençe-Kılıç açıklaması

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