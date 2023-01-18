SON DAKİKA HABERİ: ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması

SON DAKİKA: ABD'de kritik görüşme: Çavuşoğlu ile Blinken bir araya geldi Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la görüşmesi sürerken, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD'den yeni bir açıklama geldi.

"KİLİT ROL KONGRE'YE AİT"

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, "Başkan Biden, haziran ayında F-16'ların Türkiye'ye satılması gerektiğini söylemişti. NATO'nun değerli bir üyesi olan Türkiye'nin karşılaştığı risklere karşı kendini savunabilmesi gerekiyor. Türkiye'ye F-16 satışı konusunda kilit rol Kongre'ye ait. Önemli bir NATO müttefikimiz olan Türkiye meşru güvenlik tehditleriyle karşı karşıya" dedi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...